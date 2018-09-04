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В Свердловской области предупреждение о смоге продлили на пять дней

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. Синоптики на пять дней продлили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области.



Новое предупреждение будет действовать до 9 сентября.



«С 20.00 4 сентября до 20.00 9 сентября на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 9 сентября», — сообщает уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Между тем в Екатеринбурге уже два месяца сохраняется повышенное содержание формальдегида в воздухе.

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