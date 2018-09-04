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ФАС обнаружила в действиях «Уралвагонзавода» нарушение закона о контрактной системе

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. Арбитражный суд поддержал решение Свердловского УФАС отказать в удовлетворении требований АО «НПК «Уралвагонзавод» против НПО «Мир», поскольку в действиях «Уралвагонзавода» найдено нарушение закона о контрактной системе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



В УФАС поступило заявление от АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» о внесении в реестр недобросовестных поставщиков АО «Научно-производственное объединение «МИР» (занимается поставкой оборудования для изготовления и контроля зубчатых колес).



По результатам рассмотрения указанной жалобы принято решение не вносить сведения, поскольку в действиях заказчика в лице «Уралвагонзавода» установлено нарушение части 12 статьи 95 закона о контрактной системе.



Не согласившись с решением УФАС, «Уралвагонзавод» обратился в Арбитражный суд Свердловской области.



Судом установил, что в нарушение части 12 статьи 95 закона о контрактной системе решение об одностороннем отказе от исполнения контракта заказчик не разместил в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения.



На основании изложенного, суд в удовлетворении заявленных АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» требований отказал.

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