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Приставы заставили директора екатеринбургской компании уплатить уголовный штраф в размере 3,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. Директор одной из коммерческих организаций Екатеринбурга заплатил уголовный штраф на сумму 3,6 млн руб., сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Руководитель компании был осужден Мотовилихинским районным судом Перми за совершение преступления по части 7 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» и части 3 статьи 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну».



«Осужденный, действуя по предварительному сговору с группой лиц, получил за незаконные действия коммерческий подкуп. Он незаконно обеспечил другой фирме победу в тендере на выполнение подрядных работ на строящемся объекте. Во время проведения тендера осужденный, изучив анализ поступивших коммерческих предложений от потенциальных контрагентов, сообщил директору подрядной организации сумму и сроки контракта, при которых компания может одержать победу, за что получил денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.



После суда судебные приставы вынудили коммерческого директора заплатить штраф. В противном случае в суд было бы отправлено представление о замене штрафа на ограничение свободы.

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