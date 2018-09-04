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Приставы заставили директора екатеринбургской компании уплатить уголовный штраф в размере 3,6 млн рублей
4 сентябрь 2018 (17:33)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. Директор одной из коммерческих организаций Екатеринбурга заплатил уголовный штраф на сумму 3,6 млн руб., сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
Руководитель компании был осужден Мотовилихинским районным судом Перми за совершение преступления по части 7 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» и части 3 статьи 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну».
«Осужденный, действуя по предварительному сговору с группой лиц, получил за незаконные действия коммерческий подкуп. Он незаконно обеспечил другой фирме победу в тендере на выполнение подрядных работ на строящемся объекте. Во время проведения тендера осужденный, изучив анализ поступивших коммерческих предложений от потенциальных контрагентов, сообщил директору подрядной организации сумму и сроки контракта, при которых компания может одержать победу, за что получил денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.
После суда судебные приставы вынудили коммерческого директора заплатить штраф. В противном случае в суд было бы отправлено представление о замене штрафа на ограничение свободы.
Руководитель компании был осужден Мотовилихинским районным судом Перми за совершение преступления по части 7 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» и части 3 статьи 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну».
«Осужденный, действуя по предварительному сговору с группой лиц, получил за незаконные действия коммерческий подкуп. Он незаконно обеспечил другой фирме победу в тендере на выполнение подрядных работ на строящемся объекте. Во время проведения тендера осужденный, изучив анализ поступивших коммерческих предложений от потенциальных контрагентов, сообщил директору подрядной организации сумму и сроки контракта, при которых компания может одержать победу, за что получил денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.
После суда судебные приставы вынудили коммерческого директора заплатить штраф. В противном случае в суд было бы отправлено представление о замене штрафа на ограничение свободы.
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