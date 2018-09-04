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Фонд имущества Свердловской области выставил на торги котельную в Верх-Нейвинске за 47 млн рублей
4 сентябрь 2018 (17:13)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» выставил на продажу котельную в поселке Верх-Нейвинский на пл. Революции, д. 4/2, сообщает пресс-служба регионального министерства по управлению государственным имуществом.
Общая площадь строения составляет 2 тыс. 234,6 кв. м., земельный участок — 2 тыс. 586 кв. м. Также прилагаются объекты движимого имущества (71 шт.).
Начальная цена лота составляет 47 млн 426 тыс. 382 руб. Проведение торгов запланировано на 20 сентября 2018 года.
Общая площадь строения составляет 2 тыс. 234,6 кв. м., земельный участок — 2 тыс. 586 кв. м. Также прилагаются объекты движимого имущества (71 шт.).
Начальная цена лота составляет 47 млн 426 тыс. 382 руб. Проведение торгов запланировано на 20 сентября 2018 года.
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