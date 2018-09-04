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Фонд имущества Свердловской области выставил на торги котельную в Верх-Нейвинске за 47 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» выставил на продажу котельную в поселке Верх-Нейвинский на пл. Революции, д. 4/2, сообщает пресс-служба регионального министерства по управлению государственным имуществом.



Общая площадь строения составляет 2 тыс. 234,6 кв. м., земельный участок — 2 тыс. 586 кв. м. Также прилагаются объекты движимого имущества (71 шт.).



Начальная цена лота составляет 47 млн 426 тыс. 382 руб. Проведение торгов запланировано на 20 сентября 2018 года.

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