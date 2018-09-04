Алексей Мерзляков: Дети становятся законодателями изменений в финансовой сфере

Фотография предоставлена пресс-службой Уральского банка реконструкции и развития

— Основное отличие от того, что мы делали ранее, в комплексности проекта. Он объединит удобные формы обучения и персональные консультации по личному и семейному бюджету. Разработано множество форматов: для детей и взрослых, удаленных и очных, групповых и индивидуальных. Запланированы конкурсы и квесты, онлайн-школа, дискуссионный клуб, онлайн-сервис с финансовыми лайфхаками. Предпочтение мы будем отдавать каналам взаимодействия, которые предполагают персонализированный подход. Например, для авторизованных пользователей на сайте УБРиР начнет работу финансовый помощник. До конца 2018 года мы будем проводить мероприятия в Екатеринбурге, а с 2019 года начнем масштабировать в другие регионы. Первыми будут Челябинск, Уфа и Новосибирск.— Во-первых, клиенты, которые осознанно хотят повысить свой уровень знаний о финансах. Они стремятся прибыльнее инвестировать свои средства, быть защищенными от мошенничества, получать больше выгоды от ежедневного использования финансовых услуг. Во-вторых, люди, которые хотят уметь пользоваться всеми возможностями современных финансовых технологий, которые появляются на рынке. В-третьих, клиенты, которые уже пользуются теми или иными продуктами, но не знают всех их возможностей.— В 2017 году мы уже проводили ряд мероприятий по повышению финансовой грамотности. Теперь мы возьмем из своего опыта самое лучшее и будем развиваться по тематике, форматам и географии проекта.Первое, что мы уже сделали, это оптимизировали продуктовую линейку банка — изменили описание продуктов на сайте, сделали их проще и понятнее, внесли изменения во все рекламные коммуникации. Теперь все продуктовые коммуникации проходят через пользовательское тестирование.Хороший результат показали консультации различных экспертов в социальных сетях, которые проводились в формате прямых трансляций. Темы были самые разные: инвестирование, налогообложение, управление личными финансами, разговор с детьми о деньгах и так далее. Это направление мы продолжим и будем развивать.Второе направление — работа со школьниками. За прошлый год мы охватили около 4 000 школьников в 12 городах, рассказывая им о возможностях управления личными финансами на уроках финансовой грамотности для старшеклассников. Также в рамках проекта «Дети верят в чудо» в подшефных детских домах мы проводили занятия, посвященные входу во взрослую финансовую жизнь.Для детей еще младше мы проводили различные игровые мероприятия, направленные скорее не на грамотность, а на формирование ответственного подхода к финансовым решениям. В игровой развлекательной форме мы учим оценивать риски и возможности, объясняем, как определенные действия ведут к каким-то последствиям.Весь этот накопленный опыт мы систематизировали и создали проект «Гид по финансам».— Я убежден, что дети должны учить родителей, особенно в сфере современных финансовых технологий. Поскольку они гораздо быстрее этому учатся, для них это более естественная среда и скорость восприятия информации. Кроме того, дети становятся законодателями будущих изменений в финансовой сфере.— У нас есть эксперты внутренние и внешние. Внутренние — сотрудники УБРиР, которые хорошо разбираются в продукте банка, например, разрабатывали его, и могут качественно и понятно донести информацию до слушателей.Внешнего эксперта, например, в области налогообложения, мы подбираем, оценивая по его результатам деятельности. Мы отдаем предпочтение специалистам-практикам, кто может рассказать и научить на основе реального опыта, опираясь на примеры из жизни и существующих условий.— Мы будем смотреть на уровень удовлетворенности наших клиентов, готовность рекомендовать банк. Кроме того, будем анализировать бизнес-показатели, изменение клиентского поведения.