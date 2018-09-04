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В «Ингосстрах» поступило более 700 обращений от клиентов «Натали Турс»

УрБК, Москва, 04.09.2018. Страховая компания «Ингосстрах» к 3 сентября 2018 года приняла более 700 обращений от клиентов туроператора «Натали Турс», а также его партнеров. Об этом говорится в сообщении «Ингосстраха».



Отмечается, что на рынке туроператор «Натали Турс» представлен четырьмя компаниями — ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали», ООО Туроператор «Натали Турс» и ООО «Центр туризма «Согласие».



«Размер финансового обеспечения, определенный в договорах страхования гражданской ответственности ООО «Панорама Тур» и ООО «Агентство путешествий «Натали», составляет 50 млн руб., для договора страхования ООО Туроператор «Натали Турс» — 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.



По данным Ростуризма, клиентам турфирм не следует ожидать единовременных выплат.



Напомним, 30 июня 2018 года «Натали Турс» объявила об отмене чартерных программ в четыре страны. 4 июля глава компании заявил, что прекращает продажи новых туров и аннулирует все заявки до 1 октября 2018 года. Вместе с тем клиенты жаловались, что туроператор игнорировал запросы на возврат денег.

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