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Объем вкладов населения в Свердловской области в I полугодии уменьшился на 6,2%

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. Объем вкладов физических лиц, привлеченных на территории УрФО всеми банками (как местными, так и из других федеральных округов), в I полугодии 2018 года увеличился на 86,5 млрд руб. (4,7%) и составил 1925,2 млрд руб. Об этом сообщает в своем обзоре «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в УрФО.



Общий объем средств населения в банках УрФО по итогам I полугодия 2018 года уменьшился на 15,5 млрд руб. (на 3,1%) до 489,5 млрд руб. Объем сберегательных сертификатов на предъявителя в отчетном периоде уменьшился на 1,6 млрд руб. (на 34,3%) — до 3,1 млрд руб.



Сумма вкладов физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, увеличилась в I полугодии 2018 года на 9% и составила 16 млрд руб.



Общий объем застрахованных средств в кредитных организациях УрФО за I полугодие 2018 года уменьшился на 2,8% и составил 486,4 млрд руб.



Доля средств на счетах физических лиц, выраженных в иностранной валюте, уменьшилась на 1,2 процентных пункта до 7,5%. На 1 июля 2018 года объем вкладов, выраженных в иностранной валюте, составил 36,7 млрд руб. (снижение на 17%). Объем вкладов в рублях уменьшился на 1,8% до 452,8 млрд руб.



Наибольший прирост показали долгосрочные депозиты, размещенные на срок свыше 3 лет (15,4%).



В Свердловской области вклады населения в I полугодии 2018 года уменьшились на 6,2%, в Челябинской — выросли на 2,5%.



В Свердловской и Челябинской областях на 1 июля 2018 года преобладают вклады размером от 100 тыс. до 1 млн руб., но в Челябинской области на втором месте вклады свыше 3 млн руб.

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