Новости дня
Официальный курс доллара США вырос на 52 коп., евро — на 38 коп.
4 сентябрь 2018 (16:04)
УрБК, Москва, 04.09.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 сентября 2018 года.
Курс долл. США вырос на 52,94 коп., до 68,27 руб., курс евро — на 38,24 коп., до 79,02 руб.
Курс долл. США вырос на 52,94 коп., до 68,27 руб., курс евро — на 38,24 коп., до 79,02 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США вырос на 91 коп., евро — на 1 руб. 5 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро вырос на 13 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 2,7 руб., евро — на 3 руб.
- Официальный курс доллара США вырос на 5 коп., евро — на 26 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 4,5 коп., евро — на 15,37 коп.