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Официальный курс доллара США вырос на 52 коп., евро — на 38 коп.

УрБК, Москва, 04.09.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 сентября 2018 года.



Курс долл. США вырос на 52,94 коп., до 68,27 руб., курс евро — на 38,24 коп., до 79,02 руб.

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