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ЦБ может повысить ключевую ставку

УрБК, Москва, 04.09.2018. ЦБ РФ сообщает о появлении ряда факторов в пользу повышения ключевой ставки. Решение будет принимать совет директоров регулятора, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отмечает ТАСС.



Последний раз Банк России повышал ставку в декабре 2014 года.



«Сейчас немного факторов, которые бы говорили за снижение ставки. Есть значительное число факторов, которые говорят за сохранение ставки, и появились некоторые факторы, которые позволяют «положить на стол» вопрос возможного повышения ставки», — сказала руководитель регулятора на пресс-конференции в рамках Глобального форума Альянса за финансовую доступность.



После этого заявления рубль отыграл утреннее снижение и начал расти к доллару США.



«Мы видим повышенную волатильность на финансовых рынках не только в России, но и в мире. Это связано с внешними факторами. Безусловно, мы будем ее учитывать при принятии решения. Мы сейчас видим, что инфляция возвращается к нашей цели чуть быстрее, чем мы прогнозировали раньше, в том числе и прежде всего из-за внешних факторов», — добавила глава Центробанка.



Падение рубля в апреле и августе на фоне расширения американских санкций и решения властей повысить НДС ускорило инфляцию, которая достигла 27 августа 3% в годовом выражении. Последний раз такой темп роста цен был в сентябре 2017 года.



«Если риски не транслируются в рост инфляционных ожиданий, во вторичные эффекты, то политика может быть более постепенного смягчения, медленнее, чем мы предполагали раньше», — сказала она.

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