Кризис

Более 70% россиян не видят государственных мер поддержки курса рубля

Примерно две трети россиян (71%) выразили уверенность, что государство не предпринимает никаких мер для поддержки курса рубля, свидетельствуют итоги соцопроса холдинга «Ромир».



Принятые к настоящему времени меры 40% россиян назвали недостаточными.



Больше половины россиян (65%) назвали ослабление рубля своей личной проблемой. Еще большее число респондентов — 74% считают девальвацию национальной валюты проблемой государства.



Отмечается, что наибольшее беспокойство колебание курса рубля вызывает у людей в возрасте от 18 до 34 лет. Люди более старшего возраста не придают этому особого значения.

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