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«Уральские авиалинии» снижают цены на билеты в Симферополь
4 сентябрь 2018 (15:05)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снижает стоимость субсидированных тарифов в Симферополь из регионов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Так, из Барнаула в Симферополь с 22 сентября по 14 октября 2018 года можно попасть от 4 тыс. 250 руб. в одну сторону; Симферополь — Барнаул — от 4 тыс. 250 руб. в одну сторону, вылет 13 октября 2018 года. Кемерово — Симферополь — от 4 тыс. 250 руб. в одну сторону, на вылеты с 22 сентября по 13 октября 2018 года. Симферополь — Кемерово — от 4 тыс. 250 руб. в одну сторону, вылет 13 октября 2018 года. Красноярск — Симферополь и Симферополь — Красноярск — от 5 тыс. 500 руб. в одну сторону, на вылеты с 19 сентября по 22 октября 2018 года. Омск — Симферополь, Симферополь — Омск — от 4 тыс. руб. в одну сторону, на вылеты с 23 сентября по 21 октября 2018 года.
Дополнительные сборы не взимаются, багаж включён в стоимость. Детям до 12 лет предоставляется скидка — 25% от тарифа.
Воспользоваться субсидиями могут граждане РФ: люди в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, инвалиды с детства II или III группы.
Приобрести билеты по сниженным субсидированным тарифам можно только в авиакассах при наличии документов, подтверждающих право на субсидию. Забронировать места можно в call-центре авиакомпании по тел. 8-800-7700-262.
Так, из Барнаула в Симферополь с 22 сентября по 14 октября 2018 года можно попасть от 4 тыс. 250 руб. в одну сторону; Симферополь — Барнаул — от 4 тыс. 250 руб. в одну сторону, вылет 13 октября 2018 года. Кемерово — Симферополь — от 4 тыс. 250 руб. в одну сторону, на вылеты с 22 сентября по 13 октября 2018 года. Симферополь — Кемерово — от 4 тыс. 250 руб. в одну сторону, вылет 13 октября 2018 года. Красноярск — Симферополь и Симферополь — Красноярск — от 5 тыс. 500 руб. в одну сторону, на вылеты с 19 сентября по 22 октября 2018 года. Омск — Симферополь, Симферополь — Омск — от 4 тыс. руб. в одну сторону, на вылеты с 23 сентября по 21 октября 2018 года.
Дополнительные сборы не взимаются, багаж включён в стоимость. Детям до 12 лет предоставляется скидка — 25% от тарифа.
Воспользоваться субсидиями могут граждане РФ: люди в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, инвалиды с детства II или III группы.
Приобрести билеты по сниженным субсидированным тарифам можно только в авиакассах при наличии документов, подтверждающих право на субсидию. Забронировать места можно в call-центре авиакомпании по тел. 8-800-7700-262.
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