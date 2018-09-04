«Уральский Рабочий»: Горняки Кузбасса бьют рекорды на уралмашевских экскаваторах

На угольном разрезе «Березовский» (Прокопьевский район Кемеровской области) достигнут исторический максимум добычи: бригада экскаватора ЭКГ-18 в течение августа отгрузила 1,017 миллиона кубометров горной массы. Такой результат был зафиксирован впервые за семь лет эксплуатации машин с 20-кубовым ковшом, уточнила пресс-служба Уралмашзавода.Экскаватор ЭКГ-18, на котором был поставлен рекорд, произведен на Уралмашзаводе в Екатеринбурге.«Августовский объем экскавации ЭКГ-18 практически сопоставим с рекордными показателями машин даже с более объемным ковшом», — рассказали представители компании-добытчика.В прошлом году лучший результат работы на уралмашевских экскаваторах показали работники одного из разрезов «Кузбассразрезугля», отгрузившие 675,3 тысячи кубометров горной массы. В этом году показатели заметно возросли: в июле на разрезе «Барзасское товарищество» бригада машинистов отгрузила 771 тысячу кубометров вскрыши; на разрезе «Первомайский», в котором недавно начали работать ЭКГ-20, — 720 тысяч кубометров, на Талдинском разрезе — 678 тысяч кубометров. И вот в августе кузбасским горнякам покорилась уже отметка в миллион кубических метров.Первый экскаватор ЭКГ-18 Уралмашзавод поставил в 2011 году, а в 2017-м было произведено уже десять таких машин. Сейчас на месторождениях практически всех крупных горнодобывающих предприятий России эксплуатируется более 20 экскаваторов с 20-кубовым ковшом.В 2018 году уральский машиностроительный гигант изготовил первую в своей истории шахтную подъемную машину, став единственным в России производителем этого вида оборудования. Сейчас в планах предприятия разработка новой модели экскаватора (ЭКГ-25), выпуск гидравлического экскаватора и расширение линейки дробильного оборудования.