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Власти Екатеринбурга запустили процесс объединения ТТУ и МОАП

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. Власти Екатеринбурга запустили процесс объединения ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление и ЕМУП «Муниципальное трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) и ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (МОАП). Процесс слияния должен завершиться к концу 2018 года, говорится в сообщении на сайте администрации города.



По словам председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга Игоря Федотова, слияние двух этих предприятий повысит эффективность работы городского общественного транспорта и оптимизирует процесс управления транспортными пассажирскими перевозками на территории уральской столицы.



«Для жителей города данное объединение повлечет за собой улучшение качества работы наземного общественного транспорта. А для специалистов МОАП и ТТУ объединение обеспечит новые возможности в дальнейшем развитии муниципальной транспортной сферы, единую систему управления и планирования пассажирских перевозок. Отмечу также, что для сотрудников этих транспортных предприятий грядущее слияние в единую структуру отрицательно никак не скажется», — пояснил Игорь Федотов.



ЕТТУ и МОАП являются крупнейшими транспортными предприятиями Екатеринбурга. На сегодняшний день в «Трамвайно-троллейбусном управлении» города трудятся более 5 тыс. работников, а в «Муниципальном объединении автобусных предприятий» работают более 1 тыс. человек.



Сам процесс слияния этих двух транспортных структур, по мнению специалистов, займет несколько месяцев и должен будет завершиться до конца текущего 2018 года.

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