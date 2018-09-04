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Суд в Екатеринбурге взыскал с экс-директора компании «АльтероПауэр» 1,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал с бывшего генерального директора ООО «АльтероПауэр» 1,7 млн руб., взятых подотчет, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Недостаток средств на счетах компании был обнаружен после увольнения гендиректора, который проработал на своей должности с февраля 2014 года по май 2017 года. Выяснилось, что он перечислял на свой лицевой счет со счетов организации денежные средства на подотчет для осуществления хозяйственной деятельности. Авансовый отчет гендиректор не представил и денежные средства не вернул.



«ООО «АльтероПауэр» создало комиссию для установления ущерба, о чем уведомила бывшего руководителя и попросило явиться для принятия участия в проведении инвентаризации. Ему предложили передать числящееся за ним имущество и возместить причиненный ущерб. В дальнейшем компания направляла мужчине акт об установлении размера ущерба и предлагала экс-руководителю предоставить письменные объяснения по факту нанесенного ущерба», — говорится в сообщении.



После этого организация подала иск о взыскании с экс-гендиректора 1 млн 718 тыс. 679 руб. В суде были представлены выписки с расчетного счета истца, авансовые отчеты за спорный период, утвержденные бывшим директором. Решением Ленинского районного суда Екатеринбурга исковые требования ООО «АльтероПауэр» были удовлетворены в полном объеме.



Ответчик обжаловал решение суда в Свердловском областном суде. Судебная коллегия оставила решение первой инстанции без изменений.

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