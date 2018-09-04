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Свердловский областной суд снял арест с имущества экс-директора «Уральских Пельменей» Сергея Нетиевского
4 сентябрь 2018 (13:42)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. Свердловский областной суд 4 сентября 2018 года отменил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга о наложении ареста на имущество экс-директора «Уральских Пельменей» Сергея Нетиевского, сообщает пресс-служба суда.
Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Сергея Нетиевского. Арест с имущества снят.
Напомним, что 3 сентября 2018 года Свердловский областной суд подтвердил решение Верх-Исетского районного суда о законности возбуждения уголовного дела в отношении в экс-директора «Уральских Пельменей» Сергея Нетиевского по части 2 статье 201 «Превышение полномочий должным лицом, повлекшее причинение имущественного ущерба в особо крупном размере».
На протяжении последних трех лет Сергей Нетиевский и его бывшие коллеги по ведут взаимные тяжбы в суде. Участники шоу обвинили своего бывшего руководителя в хищении средств команды и уволили с должности директора ООО «Творческое объединение «Уральские Пельмени». Нетиевский отвергает обвинения и утверждает, что понес ущерб свыше 330 млн руб., а последний по времени иск от его коллег к нему был на сумму 39 млн руб. В начале августа 2018 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию бывших коллег Сергея Нетиевского и отказал им в удовлетворении финансовых претензий.
Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Сергея Нетиевского. Арест с имущества снят.
Напомним, что 3 сентября 2018 года Свердловский областной суд подтвердил решение Верх-Исетского районного суда о законности возбуждения уголовного дела в отношении в экс-директора «Уральских Пельменей» Сергея Нетиевского по части 2 статье 201 «Превышение полномочий должным лицом, повлекшее причинение имущественного ущерба в особо крупном размере».
На протяжении последних трех лет Сергей Нетиевский и его бывшие коллеги по ведут взаимные тяжбы в суде. Участники шоу обвинили своего бывшего руководителя в хищении средств команды и уволили с должности директора ООО «Творческое объединение «Уральские Пельмени». Нетиевский отвергает обвинения и утверждает, что понес ущерб свыше 330 млн руб., а последний по времени иск от его коллег к нему был на сумму 39 млн руб. В начале августа 2018 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию бывших коллег Сергея Нетиевского и отказал им в удовлетворении финансовых претензий.
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