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Экс-полицейский из Екатеринбурга оштрафован за взятку и служебный подлог на 2 млн 350 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. Сегодня, 4 сентября 2018 года, Октябрьский районный суд вынес приговор бывшему старшему участковому уполномоченному полиции отдела полиции № 7 УМВД России по Екатеринбургу Александру Швейкину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, за совершение бездействия в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица, в крупном размере», части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и части 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».



7 декабря 2016 года старший участковый уполномоченный полиции изъял у индивидуального предпринимателя алкогольную продукцию. 13 декабря 2016 года обвиняемый, находясь на рабочем месте, потребовал от управляющей магазина передать ему 300 тыс. руб. за возврат изъятой продукции и непривлечение индивидуального предпринимателя к административной ответственности.



Управляющая магазином выполнила незаконные требования и перевела часть суммы — 50 тыс. руб. на банковскую карту обвиняемого. После этого Швейкин решил привлечь ее к административной ответственности за совершение менее тяжкого правонарушения. Он сфальсифицировал протокол в отношении управляющей магазина по части 1 статьи14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя».



27 декабря 2016 года Швейкин потребовал от предпринимателя перевода оставшейся суммы взятки. Однако преступный умысел не довел до конца, так как его задержали сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Свердловской области.



В марте 2017 года обвиняемый был уволен. В отношении управляющей магазина отказано в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что именно она заявила о факте взятки, способствовала раскрытию преступления.



«Выявили и задержали участкового сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Вскоре после этого его уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, также он понесет уголовную ответственность. Только в текущем году по подобным материалам региональным СК возбуждено 8 уголовных дел. К строгой дисциплинарной ответственности привлечено 68 человек, 25 уволены из системы МВД», — отметил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.



Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга назначил Александру Швейкину штраф в размере 2 млн 350 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

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