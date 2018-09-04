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Предотвращена поставка зараженных персиков в Свердловскую область
4 сентябрь 2018 (13:23)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. Должностные лица Управления Россельхознадзора по Свердловской области 22 августа 2018 года на специально оборудованном пункте по карантину растений, расположенном на СВХ «Оборонснабсбыт», в ходе государственного карантинного фитосанитарного контроля партии персиков свежих в количестве 16,5 т, поступившей из Узбекистана, выявлен карантинный для Российской Федерации объект — восточная плодожорка (Grapholita molesta Busck.).
Идентификация и жизнеспособность карантинного объекта в личиночной стадии, подтверждена лабораторной карантинной экспертизой ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора».
В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации зараженная партия подкарантинной продукции обеззаражена.
Восточная плодожорка — опасный вредитель, который наносит огромный урон урожаю плодовых деревьев. Вредитель чрезвычайно плодовит и распространяется с большой скоростью.
Идентификация и жизнеспособность карантинного объекта в личиночной стадии, подтверждена лабораторной карантинной экспертизой ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора».
В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации зараженная партия подкарантинной продукции обеззаражена.
Восточная плодожорка — опасный вредитель, который наносит огромный урон урожаю плодовых деревьев. Вредитель чрезвычайно плодовит и распространяется с большой скоростью.
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