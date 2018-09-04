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В Екатеринбурге изъяли и уничтожили 76,8 кг санкционных яблок
4 сентябрь 2018 (12:50)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. 3 сентября 2018 года сотрудники Управления Россельхознадзора и УФСБ по Свердловской области изъяли 76,8 кг санкционных яблок.
«Контрольное мероприятие на овощебазе Екатеринбурга проходило с целью предупреждения, выявления и пресечения оборота и реализации запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции в рамках реализации указов президента РФ № 560, № 391, а также предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в сфере карантина растений», — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора.
В ходе мероприятия на одном из складов обнаружена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию подкарантинная продукция — шесть коробок свежих яблок неустановленного происхождения.
Плодоовощная продукция уничтожена на полигоне бытовых отходов.
«Контрольное мероприятие на овощебазе Екатеринбурга проходило с целью предупреждения, выявления и пресечения оборота и реализации запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции в рамках реализации указов президента РФ № 560, № 391, а также предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в сфере карантина растений», — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора.
В ходе мероприятия на одном из складов обнаружена запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию подкарантинная продукция — шесть коробок свежих яблок неустановленного происхождения.
Плодоовощная продукция уничтожена на полигоне бытовых отходов.
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