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Банки обязали сообщать клиентам о доступной сумме по потребкредиту

УрБК, Москва, 04.09.2018. Поправка к закону «О потребительском кредите (займе)» вступает в силу 4 сентября. Согласно этому, с сегодняшнего дня банки обязаны будут информировать своих клиентов о размере их текущей задолженности и о доступной сумме потребкредита. Об этом сообщает агентство «Прайм».



Направлять данные по sms или электронной почте организации будут после совершения заемщиком каждой операции. В обязательном порядке информировать клиентов будут только по тем картам, с использованием которых им предоставлен потребительский кредит.



В пояснительной записке к документу сказано, что это норма позволит исключить заблуждение клиента по использованию имеющихся средств. До вступления в силу поправки банковским клиентам было затруднительно идентифицировать собственные и заемные средства, в связи с чем они могли столкнуться с непредвиденными расходами.



Банк России ранее сообщал, что банки РФ в январе-июле увеличили кредитование населения на 11%, до 13,561 трлн руб. Как подсчитал для РИА «Новости» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, средняя задолженность гражданина РФ перед российскими банками на 1 августа составляла 92,2 тыс. руб.



По данным ЦБ РФ, на 1 апреля 2018 года в России было выпущено более 267 млн карт, 32,491 млн из них — кредитные.

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