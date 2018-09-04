Район Академический в Екатеринбурге заявлен на премию RREF AWARDS

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. Четыре объекта ГК «КОРТРОС» заявлены в ежегодной премии RREF AWARDS. Онлайн-голосование за лучшие объекты жилой недвижимости стартовало 3 сентября 2018 года.«ГК «КОРТРОС» представлена в восьми номинациях: «Комфортная среда» (Москва), «Апартаменты» (Москва), «Лучший строящийся жилой комплекс (бизнес, элит-класса)», «Комфортная среда» (регионы России), «Город в городе» (регионы России), «Премьера года», «Девелопер года», «Репутация и доверие (персоны)», — сообщает пресс-служба группы компаний.«Дом Серебряный Бор» представлен в следующих номинациях: «Комфортная среда (Москва)», «Лучший строящийся жилой комплекс (бизнес, элит-класса)», «Премьера года». Срок сдачи этого объекта запланирован на второе полугодие 2018 года. Трехсекционный жилой комплекс возвышается вблизи Москвы-реки, неподалеку от набережной. Сосновая роща, оригинальная эко-архитектура, панорамное остекление и прекрасные виды выделяют этот объект среди других новостроек района. В доме оборудован наполовину закрытый двор, украшенный клумбами и газоном, в котором установлены скамейки и фонари, есть просторная детская площадка, а также предусмотрен беспроводной интернет.«Headliner» — флагманский объект ГК «КОРТРОС» в Московском регионе. На премии он представлен в номинациях «Лучший строящийся жилой комплекс (бизнес, элит-класса)» и «Премьера года». Headliner — первый в России комплекс жилых небоскребов. Окна высоток выходят на Сити и набережную Москвы-реки. Видовые характеристики — это не единственное преимущество комплекса. В непосредственной близости от квартала находятся станции метро и МЦК «Шелепиха», ТТК и Кутузовский проспект. Часть реализуемого жилья оснащена системой «умная квартира», предоставляющей возможность индивидуальной настройки систем безопасности и контроля коммунальных услуг. Срок сдачи первой очереди комплекса — 2019 год, второй очереди — 2024 год.«Дом № 128» фигурирует в номинации «Апартаменты (Москва)». Дом № 128 — это апартаменты на юго-западе Москвы с эксклюзивным дизайном, инженерным оснащением и сервисом. Удачное расположение комплекса также является одним из значимых преимуществ объекта — в шаговой доступности находится станция метро «Коньково» и автобусная остановка «Новоконьково». Сдача апартаментов также запланирована на второе полугодие 2018 года.Район «Академический», строящийся ГК «КОРТРОС» в Екатеринбурге, представлен в номинациях «Комфортная среда (регионы России)» и «Город в городе (регионы России)». Академический — это один из самых крупных проектов комплексного освоения территории не только в России, но и в Европе. Строительство продлится до 2025 года. В состав района входит более 100 домов высотой 5-25 этажей, а также социальные и инфраструктурные объекты. Комплекс находится на окраине, вдали от автотрасс и промпредприятий. Квартиры передаются собственникам с полноценной чистовой отделкой. К услугам жителей — паркинги, рассчитанные на 160 тыс. автомобилей. В «Академическом» работает собственная служба безопасности. На территории района — более 2 тыс. видеокамер. Также есть собственная управляющая компания, которая не только занимается обслуживанием зданий, но и организует для жителей мероприятия.Голосование за объекты продлится до 16.00 7 сентября 2018 года. Проголосовать может только зарегистрированный пользователь. В каждой номинации можно оставить только один свой голос. По итогам народного голосования будут сформированы шорт-листы по каждой из номинаций. С 17 по 28 сентября пройдет голосование экспертного жюри и определение победителя в основных номинациях. Голосование и выбор победителя в номинациях «Девелопер года» и «Репутация и доверие» пройдут на церемонии торжественного награждения 12 октября 2018 года.