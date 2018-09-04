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Сумма иска в деле о банкротстве Тагилбанка составляет 103 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. Банк России подал иск о банкротстве АО «Тагилбанк», который в июле этого года лишился лицензии. Об этом говорится в материалах арбитражного суда Свердловской области.



Иск был зарегистрирован 3 сентября 2018 года, сумма требований составляет 103 млн руб.



Напомним, что АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ.



В настоящее время страховое возмещение вкладчикам Тагилбанка выплачивает Сбербанк.

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