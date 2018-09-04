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Челябинский завод по производству коксохимической продукции оштрафовали на 750 тыс. рублей

4 сентябрь 2018 (11:04)

УрБК, Челябинск, 04.09.2018. Уральское управление Ростехнадзора привлекло к административной ответственности ООО «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» («Мечел-кокс»). Об этом сообщается на сайте ведомства.

При расследовании причин несчастного случая в цехе переработки смолы и производства пекового кокса 13 декабря 2017 года, в результате которого получил травму со смертельным исходом дверьевой, установлены нарушения обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности.

В отношении юридического лица ООО «Мечел-кокс» вынесено постановление о назначении административного наказания по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 750 тыс. руб.

ООО «Мечел-кокс» подало заявление об отмене постановления об административном правонарушении в Арбитражный суд Челябинской области.

Арбитражный суд Челябинской области принял решение об отказе в удовлетворении заявления ООО «Мечел-кокс» и оставил в силе постановление об административном правонарушении.

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