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Годовая инфляция на Урале в июле составила 2%

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. В июле 2018 года годовая инфляция на потребительском рынке регионов Урала ускорилась на 0,2 процентных пункта, как и в целом по России, и составила 2%. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского ГУ ЦБ РФ.



По данным Банка России и Росстата, несмотря на небольшое увеличение продовольственной инфляции, в среднем цены на продукты питания в июле оставались ниже, чем в июле прошлого года. Из основных товаров повседневного спроса в июле больше всего подорожали мясопродукты (в основном мясо птицы из-за увеличения цен на витамины и корма), незначительно выросли цены на сыр, хлеб, чай и кофе. Изменения цен на овощи были разнонаправленными: компоненты «борщевого» набора (морковь, свекла, картофель) в основном дорожали из-за смещения сроков уборки нового урожая, а тепличные и привозные овощи (огурцы и помидоры), наоборот, продолжали дешеветь. Снова понизились цены на сахар и яйца.



По группе непродовольственных товаров годовая инфляция в целом немного замедлилась в результате стабилизации цен на бензин и уменьшения цен на легковые автомобили на вторичном рынке. Сохранилась тенденция снижения цен на персональные компьютеры и средства связи. Среди непродовольственных товаров наиболее устойчивым остается рост цен на табачную продукцию и строительно-отделочные материалы.



В июле стоимость условного «школьного» набора практически не изменилась. При этом годовой темп роста цен на школьные принадлежности в целом остается значительно ниже (2,4% против 5,4% в аналогичном периоде прошлого года).



На годовой уровень инфляции в сфере услуг воздействовали два основных фактора: замедлению роста цен способствовало меньшее по сравнению с предыдущим годом значение индексации коммунальных тарифов, ускорению — увеличение платы за проезд на отдельных категориях пассажирского транспорта (в том числе воздушного) вследствие реакции рынка на рост цен на топливо в предыдущие месяцы.



Для большинства регионов Урала был характерен более низкий по сравнению со среднероссийским показателем (2,5%) уровень инфляции: темп роста потребительских цен в Пермском крае составил 1,4%, в Оренбургской области — 1,8%, в Свердловской и Тюменской областях — 1,9%, в республике Башкортостан — 2,3%. Среднероссийский уровень инфляции был незначительно превышен в Челябинской (2,6%) и Курганской (2,9%) областях.

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