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Свердловский облсуд подтвердил решение о законности уголовного дела в отношении экс-директора «Уральских Пельменей»

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. 3 сентября 2018 года Свердловский областной суд подтвердил решение Верх-Исетского районного суда о законности возбуждения уголовного дела в отношении в экс-директора «Уральских Пельменей» Сергея Нетиевского по части 2 статьи 201 «Превышение полномочий должным лицом, повлекшее причинение имущественного ущерба в особо крупном размере».



Апелляционная жалоба адвокатов Сергея Нетиевского оставлена без удовлетворения, говорится в сообщении, разосланном от команды «Уральских Пельменей».



Напомним, что на протяжении последних трех лет Сергей Нетиевский и его бывшие коллеги ведут взаимные тяжбы в суде. Участники шоу обвинили своего бывшего руководителя в хищении средств команды и уволили с должности директора ООО «Творческое объединение «Уральские Пельмени». Нетиевский отвергает обвинения и утверждает, что понес ущерб свыше 330 млн руб., а последний по времени иск от его коллег к нему был на сумму 39 млн руб. В начале августа 2018 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию бывших коллег Сергея Нетиевского и отказал им в удовлетворении финансовых претензий.

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