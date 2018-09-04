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Некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5 тыс. рублей

УрБК, Москва, 04.09.2018. Компания NCR, производитель популярных банкоматов в России, предупредила банки о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом 5 тыс. руб., сообщают «Ведомости».



По данным газеты, проблема затронула не все банкоматы, а только со старыми устройствами для проверки купюр. Собеседники газеты в двух банках затруднились пока оценить ущерб — еще не все банкоматы инкассированы, но уже ясно, что речь идет о нескольких миллионах рублей убытков на банк.



Перенастройка программного обеспечения требует времени, а до тех пор многие банки по совету NCR предпочли временно не принимать в уязвимые банкоматы пятитысячные банкноты.



Похожий случай был в 2013 году: из-за появления большого числа фальшивых пятитысячных купюр крупнейшие банки просто перестали их принимать в своих банкоматах в Московском регионе.



«Наши системы мониторинга позволили выявить проблему еще до официального сообщения производителя», — говорит начальник управления сопровождения сети устройств самообслуживания Московского кредитного банка (МКБ) Андрей Стром. По его словам, уязвимости было подвержено менее 5% банкоматов в МКБ. Ограничил ли банк прием купюр, он не сказал.



Альфа-банк получил уведомление от NCR и сразу перестал принимать наличные во всех 18 банкоматах уязвимых моделей (0,5% от сети), ни одной фальшивки обнаружено не было, говорит его представитель. В «Открытие» от NCR сообщений не поступало, банк узнал о проблеме от Mastercard и межбанковского сообщества, рассказывает директор департамента информационной безопасности Владимир Журавлев: атака была в Московском регионе, где у «Открытия» 36 банкоматов NCR, фальшивок у себя банк не нашел, но купюры в 5 тыс. руб. в таких устройствах не принимает.

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