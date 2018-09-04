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«Уральские авиалинии» снижают цены на билеты в направлении Черноморского побережья
4 сентябрь 2018 (09:47)
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снижает цены на популярные направления отдыха на Черноморском побережье.
Акция действует на рейсы из Екатеринбурга в Анапу, Геленджик, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды, а также по маршруту Челябинск — Анапа, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Стоимость билетов начинается от 4 тыс. руб.
Акция действует на рейсы из Екатеринбурга в Анапу, Геленджик, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды, а также по маршруту Челябинск — Анапа, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Стоимость билетов начинается от 4 тыс. руб.
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