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Ростуризм исключил три юрлица «Натали турс» из единого реестра туроператоров

4 сентябрь 2018 (09:03)

УрБК, Москва, 04.09.2018. Ростуризм исключил три юрлица «Натали турс» из единого федерального реестра туроператоров. Соответствующий приказ размещен на официальном сайте ведомства.

«Исключить из единого федерального реестра туроператоров сведения о следующих туроператорах, осуществляющих туроператорскую деятельность с использованием обозначения «Натали турс» (Natalie tours) и единого сайта в информационно-телекоммуникационной сети интернет: www.natalie-tours.ru: общество с ограниченной ответственностью «Панорама Тур» (ИНН 7709493430); общество с ограниченной ответственностью «Агентство путешествий «НАТАЛИ» (ИНН 7728146424); общество с ограниченной ответственностью Туроператор «Натали Турс» (ИНН 9705059120)», — говорится в документе.

Напомним, 30 июня 2018 года «Натали Турс» объявила об отмене чартерных программ в четыре страны. 4 июля глава компании заявил, что прекращает продажи новых туров и аннулирует все заявки до 1 октября 2018 года.

В августе организация опубликовала на своем сайте сообщение о приостановке деятельности, однако впоследствии изменила текст, указав, что возобновит продажи с 1 октября текущего года.

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