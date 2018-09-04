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Ростуризм исключил три юрлица «Натали турс» из единого реестра туроператоров

УрБК, Москва, 04.09.2018. Ростуризм исключил три юрлица «Натали турс» из единого федерального реестра туроператоров. Соответствующий приказ размещен на официальном сайте ведомства.



«Исключить из единого федерального реестра туроператоров сведения о следующих туроператорах, осуществляющих туроператорскую деятельность с использованием обозначения «Натали турс» (Natalie tours) и единого сайта в информационно-телекоммуникационной сети интернет: www.natalie-tours.ru: общество с ограниченной ответственностью «Панорама Тур» (ИНН 7709493430); общество с ограниченной ответственностью «Агентство путешествий «НАТАЛИ» (ИНН 7728146424); общество с ограниченной ответственностью Туроператор «Натали Турс» (ИНН 9705059120)», — говорится в документе.



Напомним, 30 июня 2018 года «Натали Турс» объявила об отмене чартерных программ в четыре страны. 4 июля глава компании заявил, что прекращает продажи новых туров и аннулирует все заявки до 1 октября 2018 года.



В августе организация опубликовала на своем сайте сообщение о приостановке деятельности, однако впоследствии изменила текст, указав, что возобновит продажи с 1 октября текущего года.

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