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В Екатеринбурге на две недели закроют движение по участку улицы Артинской
3 сентябрь 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. В Екатеринбурге МУП «Водоканал» с 7 по 21 сентября закрывает движение транспорта в районе дома № 25 по улице Артинской. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.
Коммунальщики в период ограничения намерены провести земляные работы, связанные со строительством трубопровода холодного водоснабжения.
Движение транспорта будет направляться по улице Армавирской и Книжному проезду.
Коммунальщики в период ограничения намерены провести земляные работы, связанные со строительством трубопровода холодного водоснабжения.
Движение транспорта будет направляться по улице Армавирской и Книжному проезду.
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