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В Екатеринбурге на две недели закроют движение по участку улицы Артинской

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. В Екатеринбурге МУП «Водоканал» с 7 по 21 сентября закрывает движение транспорта в районе дома № 25 по улице Артинской. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.



Коммунальщики в период ограничения намерены провести земляные работы, связанные со строительством трубопровода холодного водоснабжения.



Движение транспорта будет направляться по улице Армавирской и Книжному проезду.

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