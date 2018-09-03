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«МРСК Урала» оштрафовали на 600 тыс. рублей за необоснованный отказ в техприсоединении к электрическим сетям

УрБК, Челябинск, 03.09.2018. ОАО «МРСК Урала» оштрафовано на сумму 600 тыс. руб. за необоснованный отказ в техприсоединении к электрическим сетям нежилого помещения в Кунашакском районе Челябинской области.



Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, компания потребовала от заявителя согласия всех собственников, поскольку в здании всего находилось два нежилых помещения.



«Согласно действующему законодательству, поскольку нежилое помещение не располагается в многоквартирном доме, у сетевой организации отсутствовали правовые основания для запроса данных документов. В свою очередь, у заявителя отсутствовала обязанность представления в составе заявки такого согласия», — говорится в сообщении.



В антимонопольном ведомстве посчитали, что ОАО «МРСК Урала» нарушило часть 1 статьи 9.21 КоАП РФ «Нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям». За год компания нарушила правила техприсоединения дважды.



Областной УФАС назначил ОАО «МРСК Урала» штраф в размере 600 тыс. руб. Организация обжаловала это решение в Арбитражном суде Челябинской области. Суд оставил решение антимонопольного ведомства без изменений.

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