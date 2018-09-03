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В Екатеринбурге отменили карантин по африканской чуме свиней
3 сентябрь 2018 (17:35)
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал два распоряжения об отмене карантина по африканской чуме на территории двух объектов в Екатеринбурге. Документы опубликованы на региональном портале правовой информации.
Как следует из распоряжений, ограничительные меры сняты с ООО «Торговый дом «Экопродукт» на улице Кутузова и «Областного рынка на Громова» (ГУП СО «ГРВЦ «ИнЭкспо»).
Карантин на этих объектах был введен 1 августа 2018 года после обнаружения партии зараженной свинины, которая была поставлена из Калининградской области. Всего из распределительного центра для уничтожения было изъято 700 кг свинины (в том числе мяса, которое оказалось рядом с зараженной продукцией). В реализации «Областного рынка на Громова» было обнаружено 60 кг готовой продукции.
Как следует из распоряжений, ограничительные меры сняты с ООО «Торговый дом «Экопродукт» на улице Кутузова и «Областного рынка на Громова» (ГУП СО «ГРВЦ «ИнЭкспо»).
Карантин на этих объектах был введен 1 августа 2018 года после обнаружения партии зараженной свинины, которая была поставлена из Калининградской области. Всего из распределительного центра для уничтожения было изъято 700 кг свинины (в том числе мяса, которое оказалось рядом с зараженной продукцией). В реализации «Областного рынка на Громова» было обнаружено 60 кг готовой продукции.
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