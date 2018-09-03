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Нижнетагильский филиал РАНХиГС будет ликвидирован

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ликвидации семи филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), в том числе отделение в Нижнем Тагиле. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Также будут ликвидированы Адыгейский, Новокузнецкий, Ногинский, Сосновоборский, Тюменский и Якутский филиалы РАНХиГС. Академии дано поручение провести все связанные с этим мероприятия.



В результате филиальная сеть РАНХиГС сокращается с 60 отделений до 53.

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