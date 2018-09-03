Новости дня
Нижнетагильский филиал РАНХиГС будет ликвидирован
3 сентябрь 2018 (17:25)
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ликвидации семи филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), в том числе отделение в Нижнем Тагиле. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Также будут ликвидированы Адыгейский, Новокузнецкий, Ногинский, Сосновоборский, Тюменский и Якутский филиалы РАНХиГС. Академии дано поручение провести все связанные с этим мероприятия.
В результате филиальная сеть РАНХиГС сокращается с 60 отделений до 53.
Также будут ликвидированы Адыгейский, Новокузнецкий, Ногинский, Сосновоборский, Тюменский и Якутский филиалы РАНХиГС. Академии дано поручение провести все связанные с этим мероприятия.
В результате филиальная сеть РАНХиГС сокращается с 60 отделений до 53.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- РМК наградила сотрудников и студентов РАНХиГС премиями к 25-летию челябинского филиала вуза
- В Екатеринбурге переименуют остановку транспорта «Улица Декабристов»
- Деятельность более 20 свердловских вузов и филиалов признана неэффективной
- Ректор Уральской академии государственной службы Владимир Лоскутов: Новый статус академии будет определен до конца 2010 года
- Уральская академия государственной службы присоединена к Академии народного хозяйства