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В Екатеринбурге задержаны двое подозреваемых в телефонном мошенничестве
3 сентябрь 2018 (17:05)
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. В Екатеринбурге сотрудниками полиции задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничестве, сообщает пресс-группа городского УМВД.
По данным правоохранительных органов, один из них звонил по случайному номеру пенсионерам и сообщал им от имени родственника, что оказался виновником ДТП, в котором пострадали люди. Злоумышленник убеждал своего собеседника, что для разрешения ситуации необходимы деньги для дачи взятки сотрудникам полиции.
«Второй соучастник прибывал в условленное время прямо домой к жертве и забирал денежные средства. Шокированные пенсионеры соглашались отдать любую имеющуюся у них сумму, и, не думая, передавали неизвестным порой последние сбережения. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляла в различных случаях от 10 до 300 тыс. руб», — говорится в сообщении.
Оба задержанных оказались ранее судимыми гражданами. Один из них был привлечен к уголовной ответственности за совершение почти 50 подобных мошенничеств. Его предполагаемый подельник был ранее судим за грабежи и кражи.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». На данный момент в полиции находятся пять заявлений от потерпевших. В правоохранительных органах полагают, что подозреваемые причастны как минимум к 30 аналогичным эпизодам.
По данным правоохранительных органов, один из них звонил по случайному номеру пенсионерам и сообщал им от имени родственника, что оказался виновником ДТП, в котором пострадали люди. Злоумышленник убеждал своего собеседника, что для разрешения ситуации необходимы деньги для дачи взятки сотрудникам полиции.
«Второй соучастник прибывал в условленное время прямо домой к жертве и забирал денежные средства. Шокированные пенсионеры соглашались отдать любую имеющуюся у них сумму, и, не думая, передавали неизвестным порой последние сбережения. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляла в различных случаях от 10 до 300 тыс. руб», — говорится в сообщении.
Оба задержанных оказались ранее судимыми гражданами. Один из них был привлечен к уголовной ответственности за совершение почти 50 подобных мошенничеств. Его предполагаемый подельник был ранее судим за грабежи и кражи.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». На данный момент в полиции находятся пять заявлений от потерпевших. В правоохранительных органах полагают, что подозреваемые причастны как минимум к 30 аналогичным эпизодам.
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