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Александр Куковякин может скоро выйти на свободу
3 сентябрь 2018 (15:44)
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. Ивдельский городской суд 3 сентября 2018 года удовлетворил ходатайство защиты осужденного А. Куковякина о зачете периодов содержания под стражей в срок отбывания наказания в местах лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
На основании закона № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации» суд зачел периоды с 19 октября 2008 по 16 декабря 2008 и с 8 июня 2015 по 26 апреля 2016 года включительно.
По информации пресс-службы Свердловского областного суда, решение о конкретной дате выходе Куковякина на свободу будет принимать ФСИН.
Напомним, в феврале 2016 года Тавдинский районный суд приговорил бывшего лидера ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и выплате штрафа в размере 500 тыс. руб.
Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и статье 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества».
На основании закона № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации» суд зачел периоды с 19 октября 2008 по 16 декабря 2008 и с 8 июня 2015 по 26 апреля 2016 года включительно.
По информации пресс-службы Свердловского областного суда, решение о конкретной дате выходе Куковякина на свободу будет принимать ФСИН.
Напомним, в феврале 2016 года Тавдинский районный суд приговорил бывшего лидера ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и выплате штрафа в размере 500 тыс. руб.
Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и статье 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества».
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