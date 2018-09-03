«Уральский Рабочий»: Опасный фальсификат: как защитить авторынок от контрафактных запчастей

Уральское межрегиональное территориальное управление Росстандарта проверит, насколько безопасны колесные диски автомобилей, курсирующих по дорогам региона.Росстандарт действует в интересах автомобильного сообщества, которое озабочено тем, что отечественный рынок наводнен фальсифицированными автодеталями. По данным Минэкономразвития России, контрафакт составляет половину внутреннего оборота запчастей, что напрямую влияет на надежность транспортных средств — 13% ДТП происходят из-за технической неисправности автомобилей.Как сообщает ответственный представитель Росстандарта в Уральском федеральном округе Ольга Бушневская, за нарушения, связанные с выпуском в обращение деталей нелегитимных запчастей, в последнее время были привлечены к ответственности два предприятия малого бизнеса, действующие на территории округа.Первое поставляло на рынок предпусковые электрические электроподогреватели, нарушая при этом требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования».Второе выпустило в обращение воздушные фильтры под торговым знаком «Патрон», при этом не провело обязательную сертификацию изделия на соответствие техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».Поскольку правонарушения предпринимателями были совершены впервые, надзорный орган ограничился предупреждением.«Более активному выявлению поставщиков контрафакта могли бы способствовать сами автовладельцы, поскольку в связи с требованиями законодательства просто так прийти и проверить продукцию мы не можем. Должно быть основание: либо плановая проверка, либо внеплановая — по обращению физических или юридических лиц», — подчеркивает Ольга Бушневская.Как очистить рынок от автохлама, обсуждали на днях участники публичных слушаний, состоявшихся в рамках Московского международного автомобильного салона. В частности, в ближайшие несколько лет будет разработана первая национальная методика проведения краш-тестов по аналогии с европейской Euro NCAP, что позволит улучшить качество техники в России, полагают эксперты.Свою лепту в оздоровление отечественного авторынка могла бы внести таможенная служба, поскольку около 80% запчастей поступает в страну из-за границы.По мнению участников обсуждения, улучшить ситуацию поможет также создание единой электронной базы автомобилей в России. В пилотном режиме проект начинает осуществляться уже в сентябре текущего года, а полномасштабная реализация начнется с 1 января 2019 года.А как быть сегодня обычному автолюбителю, чтобы не нарваться на поставщиков контрафакта?«Такая опасность существует, если ты ремонтируешь свою машину неизвестно у кого. Обращаться надо к надежным, проверенным мастерам, в сервисные центры с хорошей репутацией. Я «свой» сервис нашел по рекомендации людей, которые обслуживали там свою технику и остались довольны», — признается Николай Славин автолюбитель из Каменска-Уральского.