«Уральский Рабочий»: При подготовке к школе уральцы стали больше тратиться на учебники и меньше — на канцтовары

Аналитики выяснили, как изменились траты жителей Уральского федерального округа на школьные товары перед новым учебным годом. Учитывались платежи жителей Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Магнитогорска, Сургута и других городов региона через сервис «Яндекс.Кассы» с 1 июля по 20 августа 2018 года и за такой же период годом ранее.Как сообщили в пресс-службе «Яндекса», на канцтовары и ранцы жители Урала тратят в среднем за раз 1866 рублей. За год этот показатель сократился на 40%, но он не самый маленький среди российских регионов. Меньше всего жители тратятся на ранцы и канцтовары в Сибирском федеральном округе (1279 рублей), а больше всего — в Центральном (3182 рубля).За учебники и книги к школе родители с Урала платят 524 рубля в среднем за раз — на 10% больше, чем годом ранее.«Несмотря на рост, это не самый большой средний чек по регионам. Больше всего в среднем за раз на учебники и книги тратят покупатели из Дальневосточного федерального округа (596 рублей), а меньше всего — из Южного (446 рублей)», — отмечают в пресс-службе.В целом по России средний чек за канцтовары и ранцы составляет 2616 рублей. За год он уменьшился почти на 40%. А вот на учебники и книги россияне стали тратить 461 рубль в среднем за раз — на 30% больше, чем годом ранее.