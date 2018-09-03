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«Синарский трубный завод» оштрафовали на 100 тыс. рублей за нераскрытие информации

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. ПАО «Синарский трубный завод» (входит в состав «Трубной металлургической компании») по решению Арбитражного суда Свердловской области оштрафовано на 100 тыс. руб. за нарушение стандартов о раскрытии информации, сообщает пресс-служба регионального УФАС.



При проверке сайта компании антимонопольное ведомство не обнаружило сведений, которые ПАО «Синарский трубный завод» обязано публиковать. Речь идет о раскрытии информации, которая свидетельствует о прозрачности «деятельности субъектов рынков электрической энергии». К таковым документам относятся договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также о технологическом присоединении к электрическим сетям



По решению областного УФАС компания изначально была оштрафована на 200 тыс. руб. Арбитражный суд Свердловской области сократил сумму до 100 тыс. руб. К настоящему времени ПАО «Синарский трубный завод» полностью выплатило штраф.

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