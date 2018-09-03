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«Уральские авиалинии» снижают цены на рейсы в Германию из Москвы и Санкт-Петербурга

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в преддверии зимнего сезона снижает цены на рейсы в Германию из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Акция действует с 31 августа на вылеты с 10 сентября 2018 по 28 марта 2019 года при покупке на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, и в любой авиакассе. Предложение ограничено.



Выгодные цены перевозчик предлагает на направлениях: Москва — Мюнхен — Москва — от 138 евро; Санкт-Петербург — Франкфурт — Санкт-Петербург — от 172 евро. В цену включены все сборы.



К оплате доступны бонусы программы «Крылья». Все, кто еще не зарегистрировался в программе, могут сделать это на сайте авиакомпании. Кроме того, каждому новому участнику дается приветственный бонус до 1 тыс. руб. при регистрации, которые можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов.

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