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В августе инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли до 9,9%

УрБК, Москва, 03.09.2018. В августе инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли до 9,9% с 9,7%. Об этом сообщается в комментарии, опубликованном на официальном сайте ЦБ.



«В августе 2018 года инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев почти не изменились и остались на уровне сентября-октября прошлого года. Они составили 9,9% после 9,7% в июле», — указано в сообщении.



При этом респонденты стали реже упоминать как причину инфляции рост цен на бензин, однако чаще стали называть ослабление рубля и повышение НДС. В ЦБ отмечают, что эти причины могут увеличить инфляционные ожидания в последующие месяцы.



«Масштаб и продолжительность этого эффекта пока сложно оценить. Эта неопределенность входит в число основных инфляционных рисков. Банк России будет уделять этому особое внимание», — говорится в материале ЦБ.



В августе возросла доля тех, кто предполагает, что темпы роста цен до конца текущего года превысят 4% (58% опрошенных, месяцем ранее — 56%).

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