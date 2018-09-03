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В Ревде следствие проводит проверку в отношении разрушающейся новостройки на улице Садовой
3 сентябрь 2018 (14:08)
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. В Ревде городским Следственным отделом СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по сообщению о возможных нарушениях, допущенных при строительстве многоквартирного дома по улице Садовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Предположительно, речь идет о доме для детей-сирот и других льготных категорий граждан (ул. Садовая, 3), который в 2015 году возвело ООО «Авента Инжиниринг». В декабре прошлого года компания была признана банкротом.
«По предварительным сведениям, жильцы данного дома, построенного около трёх лет назад, стали жаловаться на то, что на стенах здания образовались трещины и отваливается штукатурка. В этой связи граждане, проживающие в доме, беспокоятся за собственную безопасность», — рассказали в пресс-службе управления.
Проверка проводится на предмет выявления в этой ситуации возможных признаков противоправного деяния, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В настоящее время осуществляются опросы, истребуется необходимая документация, касающаяся строительства данного дома, приемки и сдачи его в эксплуатацию.
По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.
Предположительно, речь идет о доме для детей-сирот и других льготных категорий граждан (ул. Садовая, 3), который в 2015 году возвело ООО «Авента Инжиниринг». В декабре прошлого года компания была признана банкротом.
«По предварительным сведениям, жильцы данного дома, построенного около трёх лет назад, стали жаловаться на то, что на стенах здания образовались трещины и отваливается штукатурка. В этой связи граждане, проживающие в доме, беспокоятся за собственную безопасность», — рассказали в пресс-службе управления.
Проверка проводится на предмет выявления в этой ситуации возможных признаков противоправного деяния, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В настоящее время осуществляются опросы, истребуется необходимая документация, касающаяся строительства данного дома, приемки и сдачи его в эксплуатацию.
По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.
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