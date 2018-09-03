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Архитекторы из УрГАХУ раскритиковали проект благоустройства Шарташского лесопарка в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. Группа специалистов Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) составила отзыв на проект благоустройства Шарташского лесопарка в Екатеринбурге, который ранее был одобрен на публичных слушаниях.



Как следует из экспертного заключения, в предложенной концепции специалисты УрГАХУ обнаружили серьезные недоработки. В частности, разработчики проекта (ООО «УралДорТехнологии» — прим. ред.) не провели социальный анализ среды и опрос фокус-групп пользователей парка для удовлетворения их настоящих и будущих потребностей. Это, по мнению специалистов, стало одним из главных недостатков концепции.



Также разработчики не представили календарь ежегодной программы мероприятий и досуга для привлечения в лесопарк горожан и организаций.



«В проекте парка от УДТ нет стержневой идеи, которая позволит парку развиваться в будущее, что, к сожалению, происходит от непонимания проектировщиками сути создания таких значимых общественных объектов: необходимости создания их коренной связи с пользователями, а именно жителями современного мегаполиса, каким является Екатеринбург. Хочется спросить проектировщиков: в чем основная концепция парка, и смотрели ли они лучшие мировые образцы преобразования парковой среды Европейских городов, оригинальные концепции развития городских парков Уральского региона и России?», — говорится в заключении.



На основании этой экспертизы группа общественников составила обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, в котором главу региона попросили лично вмешаться в реализацию проекта благоустройства Шарташского лесопарка.



«Для нас совершенно очевидно, что заявленные ранее директором лесопарка Артуром Зиганшиным сроки его реализации (к 2020 году) уже нельзя считать реальными», — говорится в обращении.



Примечательно, что заключение УрГАХУ было сделано по просьбе группы общественников, составивших письмо. Среди тех, кто подписал обращение к главе региона, оказался замдиректора МБОУ ДЮСШ «Юность» Александр Умников. Он был одним из претендентов на пост руководителя Шарташского лесопарка.

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