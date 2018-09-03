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В Екатеринбурге более чем на два месяца закрывают движение по участку улицы Трубачева
3 сентябрь 2018 (13:23)
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. В Екатеринбурге 4 сентября закрывают движение транспорта по улице Трубачева от дома № 35 до дома № 37. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.
Ограничение вводится в связи с подключением объектов жилищной и социальной сферы микрорайона Птицефабрика к централизованному водоснабжению (подрядчик — ООО «Строительно-монтажное предприятие-13»). Движение будет закрыто до 15 ноября 2018 года.
Объезд организован по улицам Варшавской, Ялунинской и Бордюрной.
Ограничение вводится в связи с подключением объектов жилищной и социальной сферы микрорайона Птицефабрика к централизованному водоснабжению (подрядчик — ООО «Строительно-монтажное предприятие-13»). Движение будет закрыто до 15 ноября 2018 года.
Объезд организован по улицам Варшавской, Ялунинской и Бордюрной.
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