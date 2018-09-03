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В Сухом Логу фабрика задолжала работникам зарплату на сумму в 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. В Сухом Логу фабрика накопила задолженность по заработной плате перед работниками на общую сумму почти 1,2 млн руб.



Как сообщает пресс-служба Управление ФССП России по Свердловской области, с иском к предприятию-должнику в защиту интересов сотрудников обратилась в суд Сухоложская прокуратура. В районный отдел судебных приставов поступили исполнительные документы о взыскании с закрытого акционерного общества зарплаты работникам.



В рамках исполнительного производства были вынесены постановления о запрете регистрационных действий в отношении недвижимости и транспортных средств, принадлежащих фабрике. Также для дачи объяснений на прием к судебному приставу-исполнителю был вызван руководитель предприятия.



Не дожидаясь наступления негативных последствий, директор фабрики оплатил задолженность по 136 исполнительным листам в полном объеме на общую сумму 1 млн 133 тыс. 860 руб. Под контролем судебных приставов указанные средства перечислены рабочим.

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