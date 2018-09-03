Новости дня
В Сухом Логу фабрика задолжала работникам зарплату на сумму в 1,2 млн рублей
3 сентябрь 2018 (13:03)
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. В Сухом Логу фабрика накопила задолженность по заработной плате перед работниками на общую сумму почти 1,2 млн руб.
Как сообщает пресс-служба Управление ФССП России по Свердловской области, с иском к предприятию-должнику в защиту интересов сотрудников обратилась в суд Сухоложская прокуратура. В районный отдел судебных приставов поступили исполнительные документы о взыскании с закрытого акционерного общества зарплаты работникам.
В рамках исполнительного производства были вынесены постановления о запрете регистрационных действий в отношении недвижимости и транспортных средств, принадлежащих фабрике. Также для дачи объяснений на прием к судебному приставу-исполнителю был вызван руководитель предприятия.
Не дожидаясь наступления негативных последствий, директор фабрики оплатил задолженность по 136 исполнительным листам в полном объеме на общую сумму 1 млн 133 тыс. 860 руб. Под контролем судебных приставов указанные средства перечислены рабочим.
Как сообщает пресс-служба Управление ФССП России по Свердловской области, с иском к предприятию-должнику в защиту интересов сотрудников обратилась в суд Сухоложская прокуратура. В районный отдел судебных приставов поступили исполнительные документы о взыскании с закрытого акционерного общества зарплаты работникам.
В рамках исполнительного производства были вынесены постановления о запрете регистрационных действий в отношении недвижимости и транспортных средств, принадлежащих фабрике. Также для дачи объяснений на прием к судебному приставу-исполнителю был вызван руководитель предприятия.
Не дожидаясь наступления негативных последствий, директор фабрики оплатил задолженность по 136 исполнительным листам в полном объеме на общую сумму 1 млн 133 тыс. 860 руб. Под контролем судебных приставов указанные средства перечислены рабочим.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Жителю Екатеринбурга пришлось заплатить 1,3 млн рублей долгов, чтобы уехать в Израиль
- В Качканаре судебные приставы за долги арестовали смартфон чиновника
- В Ирбите директор автошколы ДОСААФ не выплачивал зарплату 14 сотрудникам
- Судебные приставы взыскали с ОАО «Нейво-Рудянская геологоразведочная партия» более 1,2 млн рублей задолженности по зарплате
- Служба судебных приставов: Долги по заработной плате в ООО «Управляющая компания «Темп» практически ликвидированы