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Курсы валют к рублю на открытии торгов Московской биржи выросли относительно уровня закрытия

3 сентябрь 2018 (12:39)

УрБК, Москва, 03.09.2018. Курс доллара США к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 коп. и составил 67,73 руб.

Курс евро вырос на 20 коп. и достиг отметки 78,57 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

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