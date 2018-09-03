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Курсы валют к рублю на открытии торгов Московской биржи выросли относительно уровня закрытия

УрБК, Москва, 03.09.2018. Курс доллара США к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 коп. и составил 67,73 руб.



Курс евро вырос на 20 коп. и достиг отметки 78,57 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

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