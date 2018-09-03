Новости дня

В Алапаевске компания TEZ TOUR выплатит клиенту более 140 тыс. рублей за несостоявшийся отдых

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. Алапаевский городской суд взыскал с ООО «Компания ТЕЗ ТУР» (TEZ TOUR ) в пользу потребителя 146 тыс. 659 руб. за неоказанные услуги. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В августе 2017 года свердловчанка приобрела тур в Анталью (Турция) для двоих взрослых и одного ребенка стоимостью 93 782 руб. в ООО «Пилот» — оператор ООО «Компания ТЕЗ ТУР». За неделю до поездки на официальном сайте Федерального агентства по туризму была опубликована информация о возникшей в Турецкой Республике угрозе безопасности здоровью туристов, связанной с участившимися случаями заражения энтеровирусной инфекцией, в первую очередь — детей. Женщина попросила о расторжении договора и возврате уплаченных по нему денежных средств.



В ООО «Компания ТЕЗ ТУР» была направлена письменная претензия, туроператор согласился возвратить денежные средства, но за вычетом фактически понесенных расходов. Покупательницу такое решение не устроило, она обратилась с иском в Алапаевский городской суд с требованием расторгнуть договор о подборе, бронировании, приобретении тура. Она хотела взыскать с туроператора стоимость путевки, штрафы и компенсации на общую сумму более 200 тыс. руб.



Решением Алапаевского городского суда исковые требования были удовлетворены частично: расторгнут договор о реализации турпродукта, с ответчика ООО «Компания ТЕЗ ТУР» взысканы убытки в размере невозвращенной стоимости путевки — 93 тыс. 782 руб., компенсация морального вреда — 3 тыс. руб., штраф — 48 тыс. 391 руб., судебные издержки — 1 тыс. 486 руб. В удовлетворении остальной части иска было отказано.



С таким решением не согласилось ООО «Компания ТЕЗ ТУР» и подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия, изучив материалы дела, оставила решение первой инстанции без изменения.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: