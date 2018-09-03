Новости дня

В Челябинской области 3 сентября ожидается высокая пожарная опасность

3 сентябрь 2018 (11:16)

УрБК, Челябинск, 03.09.2018. Сегодня, 3 сентября, в Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность, сообщает Гидрометцентр.

«3 сентября в южных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса по региональной шкале», — говорится в сообщении синоптиков.

Кроме того, 3-4 сентября на юге Пермского края также сохраняется высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса по шкале Нестерова.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: