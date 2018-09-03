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«Уральские авиалинии» осуществляют продажу льготных авиабилетов для жителей Дальнего Востока

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» осуществляет продажу авиабилетов в рамках обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Льготные тарифы действуют на следующие направления: Благовещенск — Москва, Москва — Благовещенск — 6 тыс. 400 руб.; Благовещенск — Санкт-Петербург, Санкт — Петербург-Благовещенск (трансферный рейс) — 6 тыс. 500 руб.; Благовещенск — Сочи, Сочи — Благовещенск (трансферный рейс) — 9 тыс. 500 руб.; Благовещенск — Симферополь, Симферополь — Благовещенск (трансферный рейс) — 9 тыс. 800 руб.; Владивосток — Екатеринбург, Екатеринбург — Владивосток — 6 тыс. 400 руб.; Владивосток — Новосибирск, Новосибирск — Владивосток — 5 тыс. 900 руб.; Владивосток — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Владивосток — 7 тыс. 500 руб.; Иркутск — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Иркутск — 6 тыс. 300 руб.; Хабаровск — Екатеринбург, Екатеринбург — Хабаровск — 6 тыс. 200 руб.; Хабаровск — Новосибирск, Новосибирск — Хабаровск — 5 тыс. 700 руб.; Хабаровск — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Хабаровск — 7 тыс. 300 руб.; Чита — Екатеринбург, Екатеринбург — Чита — 5 тыс. руб.; Чита — Москва, Москва — Чита — 6 тыс. 200 руб.



Осуществить вылеты можно по 1 декабря 2018 года, период продаж по 1 декабря 2018 года.



Приобрести билеты по специальному тарифу могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы всех возрастов и сопровождающие их лица, сопровождающие детей-инвалидов, инвалиды с детства II и III группы. Купить авиабилеты по субсидированным тарифам можно в любых авиакассах при наличии документов, подтверждающих право на субсидию.

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