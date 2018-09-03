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В центре Екатеринбурга снова остановлена попытка сноса исторической застройки
3 сентябрь 2018 (10:34)
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. В центре Екатеринбурга 1 сентября 2018 года была возобновлена попытка сноса строений, относящихся к исторической застройке города. Об этом на своей странице в Facebook написал екатеринбургский общественник Олег Букин.
По его словам, в указанный день начался снос особняка по ул. Октябрьской революции, 34. После вызов на место проведения работ полиции демонтаж строения был приостановлен.
В конце июня 2018 года по адресу ул. Октябрьской революции, 32 снесли старинную деревянную усадьбу. Впоследствии 20 июля была обрушена стена объекта ценной исторической среды по ул. Октябрьской революции, 38 «а».
После разрушения ряда объектов общественное движение «Реальная история» обратилось с открытым письмом к гендиректору УГМК Андрею Козицыну, в котором авторы попросили разобраться со сносом исторической застройки.
Напомним, что в квартале улиц Октябрьской революции — Челюскинцев — Февральской революции — Боевых дружин Уральская горно-металлургическая компания планирует построить деловой центр «Медная гора», который до недавнего времени назывался «Екатеринбург-сити».
По его словам, в указанный день начался снос особняка по ул. Октябрьской революции, 34. После вызов на место проведения работ полиции демонтаж строения был приостановлен.
В конце июня 2018 года по адресу ул. Октябрьской революции, 32 снесли старинную деревянную усадьбу. Впоследствии 20 июля была обрушена стена объекта ценной исторической среды по ул. Октябрьской революции, 38 «а».
После разрушения ряда объектов общественное движение «Реальная история» обратилось с открытым письмом к гендиректору УГМК Андрею Козицыну, в котором авторы попросили разобраться со сносом исторической застройки.
Напомним, что в квартале улиц Октябрьской революции — Челюскинцев — Февральской революции — Боевых дружин Уральская горно-металлургическая компания планирует построить деловой центр «Медная гора», который до недавнего времени назывался «Екатеринбург-сити».
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