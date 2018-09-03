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Нафик Фамиев покидает пост директора ЕМУП «Спецавтобаза»

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. Нафик Фамиев увольняется с поста директора ЕМУП «Спецавтобаза» по собственному желанию.



«Сегодня последний день моей работы в МУП «Спецавтобаза». Решение мое, уволился по собственному желанию. Надо восстановиться после серьезной операции, набраться сил. Не хочу быть обузой. Планов пока нет», — написал Н. Фамиев на своей странице в Facebook.



Напомним, в мае 2018 года глава ЕМУП «Спецавтобаза» был госпитализирован в Нижнем Новгороде с серьезной травмой.



Ожидается, что с сегодняшнего предприятие возглавит Сергей Пономарев, занимавший пост заместителя министра природных ресурсов Свердловской области.



Напомним, ЕМУП «Спецавтобаза» является самым крупным предприятием, работающим с твердыми бытовыми отходами на Среднем Урале. Оно выиграло конкурс и получило статус регионального оператора по обращению с ТБО в Восточном округе, включающем Екатеринбург.

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