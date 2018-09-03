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Группа ММК направила за I полугодие 2018 года на реализацию социальных программ более 1 млрд руб.

УрБК, Магнитогорск, 03.09.2018. В I полугодии 2018 года Группа Магнитогорского металлургического комбината направила на реализацию социальных программ и благотворительные цели более 1,1 млрд руб., что на 8% превышает аналогичный показатель предыдущего года. Об этом сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Традиционно наиболее крупной статьей социальных расходов является благотворительность и социальная поддержка пенсионеров и инвалидов. На эти цели в первом полугодии текущего года Группой ММК направлено около 530 млн руб., из которых около 400 млн руб. составила доля материнской компании.



Около 200 млн руб. израсходовано Группой ММК в первом полугодии на оздоровление работников и членов их семей в учреждениях санаторно-курортной сферы, 161,7 млн руб. направлено на лечение работников и реализацию медицинских программ.



Среди основных направлений социальной поддержки Магнитогорского металлургического комбината и организаций Группы ПАО «ММК» можно также выделить программы, ориентированные на формирование принципов здорового образа жизни, а также на развитие спорта и содержание спортивных объектов (за 6 месяцев текущего года на эти цели выделено 68,1 млн руб.); проведение культурно-массовых мероприятий и содержание дворцов культуры (35,7 млн руб.); реализацию программ охраны материнства и детства, стимулирования рождаемости, поддержки многодетных семей (около 40 млн руб.).



С учетом расходов на реализацию жилищных, молодежных, образовательных программ и других добровольных социальных обязательств суммарные затраты Группы ПАО «ММК» на социальные программы и благотворительность составили в первом полугодии 2018 года 1106,4 млн руб., из которых 757,5 млн руб. составили социальные расходы Магнитогорского металлургического комбината.

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