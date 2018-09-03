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Суд признал банкротом компанию «Опора (Буланашский завод ЖБИ)»

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Опора (Буланашский завод ЖБИ)» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге в 2008 году. Основным видом деятельности является производство изделий из бетона, цемента и гипса.



С иском о банкротстве ООО «Опора (Буланашский завод ЖБИ)» в сентябре 2017 года обратилась в суд инспекция ФНС по Кировскому району Екатеринбурга. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 3 млн 300 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Опора (Буланашский завод ЖБИ)» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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